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أخبار البلد

عايز ألف دولار .. خيانة وفضيحة حسن نافعة أثناء مقايضة مع الجزيرة للهجوم على مصر .. تسجيل صوتي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:46 م
حسن نافعة
حسن نافعة
كشف تسجيل صوتي مسرب للدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، الذي طالما هاجم الدولة المصرية عبر قناة الجزيرة، مقايضته إحدى الشركات المنتجة المتعاملة مع قناة الجزيرة، على ظهوره في فيلم وثائقي للتحريض ضد مصر مقابل ألف دولار.

وجاء في التسجيل مساومة نافعة للشركة للحصول على مبلغ ألف دولار مقابل الظهور في أحد الأفلام التسجيلية التي تنتجها الشركة للحديث عن المسار الذي كان واجب اتباعه، في أعقاب ثورة 30 يونيو، مع ممدوح حمزة ود. عصام عبد الشافي وسليمان الحكيم.

وقال نافعة في التسجيل: «المقابل المادي أد إيه»، ليرد الطرف الآخر: «الأجر 5 آلاف جنيه»، ليعقب نافعة: « أنا مبخدش أقل من 1000 دولار»، وعقب ذلك قام الطرف الآخر بالاتصال مرة أخرى بنافعة وقال له: «المبلغ ممكن يصل لـ 10 آلاف جنيه»، ليرد نافعة: «أنا مش بفاصل يا مصطفى يعني أنا عملت قبل كده مع الجزيرة.. مش هينفع يا مصطفى بس إذا قدرت توصلهم لـ 15 ألف جنيه معنديش مشكلة».

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