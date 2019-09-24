عايز ألف دولار .. خيانة وفضيحة حسن نافعة أثناء مقايضة مع الجزيرة للهجوم على مصر .. تسجيل صوتي

كشف تسجيل صوتي مسرب للدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، الذي طالما هاجم الدولة المصرية عبر قناة الجزيرة، مقايضته إحدى الشركات المنتجة المتعاملة مع قناة الجزيرة، على ظهوره في فيلم وثائقي للتحريض ضد مصر مقابل ألف دولار.





وجاء في التسجيل مساومة نافعة للشركة للحصول على مبلغ ألف دولار مقابل الظهور في أحد الأفلام التسجيلية التي تنتجها الشركة للحديث عن المسار الذي كان واجب اتباعه، في أعقاب ثورة 30 يونيو، مع ممدوح حمزة ود. عصام عبد الشافي وسليمان الحكيم.



