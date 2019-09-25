علاج النحافة عند الاطفال بدون أدوية بـ 10 طرق للأبد جربيها بنفسك

علاج النحافة عند الاطفال وعلاج ضعف الشهية أـمر يمكن الوصول إليه بدون اللجوء إلى الأدوية التى تعالج ضعف الشهية يمكن علاج النحافة عند الاطفال ببعض المأكولات والأعشاب التي تساعد في علاج المشكلة لغناها بالمعادن والفيتامينات والسكريات والبروتين إليك أبرز تلك المأكولات والأعشاب لعلاج النحافة عليك إدخالها لنظام طفلك الغذائى ..





1-علاج النحافة عند الأطفال بالأدوية





قد يعانى الاطفال الذين يعانون من النحافة من بعض المشاكل الصحية مثل العقم وتأخر النمو وضعف الجهاز المناعي

بالاضافة إلى هشاشة العظام وسوء التغذية وقد تساعد الأطعمة التالية على زيادة العضلات وتعزيز الصحة العامة ويمكن علاج النحافة عند الاطفال بالادوية بل يفضل اللجوء إلى المصادر الطبيعية من أطعمة وأعشاب ..





2-علاج النحافة عند الأطفال وفقدان الشهية بالحليب





يقدم الحليب مزيجًا من الدهون والكربوهيدرات والبروتينات كما أنه مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك الكالسيوم .





محتوى البروتين من الحليب يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يحاولون بناء العضلات.





وجدت إحدى الدراسات أنه بعد ممارسة التمرينات المقاومة ، ساعد شرب الحليب الخالي من الدسم في بناء العضلات بشكل أكثر فعالية من منتج قائم على فول الصويا.





أظهرت دراسة مماثلة شملت النساء في التدريب على المقاومة نتائج محسنة في أولئك الذين شربوا الحليب بعد التمرين.





3. علاج النحافة عند الاطفال بالاعشاب





تعد من أشهر الاعشاب لعلاج النحافة عند الاطفال هى بذور الحلبة فهى تساعد على منح طفلك الحيوية والنشاط وزيادة وزنه بطريقة طبيعية





4. علاج النحافة عند الاطفال بالأرز





يحتوي كوب الأرز على حوالي 200 سعرة حرارية ، وهو أيضًا مصدر جيد للكربوهيدرات ، مما يساهم في زيادة الوزن. يجد الكثير من الناس أنه من السهل دمج الأرز في الوجبات التي تحتوي على البروتينات والخضروات.





5. علاج النحافة عند الاطفال الصغار باللحوم الحمراء





تبين أن استهلاك اللحوم الحمراء يساعد في بناء العضلات وزيادة الوزن والتي تلعب دورًا مهمًا في زيادة كتلة العضلات. تحتوي شرائح اللحم واللحوم الحمراء الأخرى على كل من البروتين والدهون ، مما يعزز زيادة الوزن.





في حين يُنصح الشخص بالحد من تناوله ، فإن تناول اللحوم الحمراء أقل صحة من القلب.





6. علاج النحافة عند الاطفال بالمكسرات

يمكن أن يساعد تناول المكسرات بانتظام الشخص على زيادة الوزن بأمان. المكسرات هي وجبة خفيفة رائعة ويمكن إضافتها إلى العديد من الوجبات ، بما في ذلك السلطات. تحتوي المكسرات المحمصة النيئة أو الجافة على معظم الفوائد الصحية.





7. علاج النحافة عند الاطفال بالنشويات الأخرى





النشويات تساعد بعض الأطعمة المدرجة بالفعل لتعزيز نمو العضلات وزيادة الوزن. أنها تضيف كميات كبيرة إلى وجبات الطعام وزيادة عدد السعرات الحرارية المستهلكة وتشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالنشويات البطاطا والكينوا









8. علاج النحافة عند الاطفال بأسماك السلمون





السلمون غني بالدهون الصحية ، مما يجعله خيارًا جيدًا لمن يبحثون عن زيادة الوزن كما أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية ، بما في ذلك أوميغا 3 والبروتين.





9. علاج النحافة عند الاطفال بالفواكه المجففة





الفواكه المجففة غنية بالعناصر الغذائية والسعرات الحرارية يمكن لأي شخص تجفيف الفواكه الطازجة في المنزل.









10. علاج النحافة عند الاطفال بالأفوكاد



