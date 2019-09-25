دبلوماسي: رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمكنه من مواجهة التحديات

أشاد السفير محمد المنيسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74 بشأن رفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث قال "إن دعوة الرئيس السيسي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تأتي في التوقيت السليم والمناسب".



وأكد السفير محمد المنيسي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير أعاد الأفراح ليس فقط للعلاقات السودانية المصرية وإنما لعلاقة السودان بكل دول العالم، لافتا إلى أن دعوة السيسي لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستساهم النظام السوداني الجديد في التحرك خارجيا بحرية تامة.



وبيًن مساعد وزير الخارجية الأسبق أن النظام الحاكم في السودان حاليًا يواجه العديد من التحديات والمشكلات على المستوى الإقليمي والدولي نتيجة لتصرفات نظام البشير، مشيرا إلى أن الإستجابة لدعوة الرئيس السيسي ستمكن السودانيين من التغلب على تلك المشكلات للارتقاء ببلادهم.