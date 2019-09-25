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توك شو

شاهد| تمارين بسيطة لعلاج انحناءات الظهر

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:01 ص
تمارين
تمارين
ندى فتح الله
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد على شد وتقوية عضلات الظهر، خاصة بعد حدوث بعض الانحرافات القوامية.

وقال "أبو هاشم" خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إن الانحرافات القوامية تختلف من جسم لآخر، مشيرًا إلى أن الأهم أن تكون عضلات الجسم متوازنة.

وأشار "أبو هاشم" إلى أن تلك المشاكل تظهر بسبب قوة عضلة اكثر من العضلة المقابلة لها.

وأفاد "أبو هاشم" بأن تمارين تقوية عضلات الظهر تساعد في حمايتنا من الاصابة بأي تعب أو وجع، ناصحًا بالقيام بتمارين الظهر يوميا.

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