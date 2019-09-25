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أخبار العالم

تسمم جماعي في مدرسة للمتفوقين بـ المغرب

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:27 م
تسمم جماعي في مدرسة
تسمم جماعي في مدرسة داخلية للمتفوقين بـ المغرب
سمر صالح
أصيب 17 طالبًا وطالبة بالقسم الداخلي لمدرسة الأقسام التحضيرية في مدينة تطوان شمال المغرب، بعد ظهور أعراض تسمم عليهم إثر تناولهم وجبة عشاء.

واختلفت الأعراض التي أصيب بها المرضى بين إغماء ومغص شديدين في الأمعاء، كما انتابت بعضهم حالة غثيان وإعياء.

وقالت وسائل الإعلام المغربية إن ثلاثة من ضحايا التسمم في حالة حرجة، وقد تدخل طاقم طبي بشكل عاجل للحد من مضاعفات التسمم، أما الحالات الأخرى فهي مستقرة، ويتوقع أن تغادر مستشفى ”سانية“ الرمل بعد خضوعها للعلاج.

وكانت إدارة المدرسة تكتمت في البداية على خبر التسمم ولم تبلغ حتى أهالي الطلبة، حيث إن وجبة العشاء المسمومة كانت ليلة الاثنين الـ23 من سبتمبر وقد فضلت الإدارة إعطاء الطلبة بعض الأدوية قتها دون وصفة طبية، لكنها اضطرت لنقلهم إلى المستشفى ليلة أمس الثلاثاء بعدما ساءت حالتهم.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة، وتم استجواب بعض الطلبة والمسؤولين، كما زارت مطبخ القسم الداخلي بالمدرسة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأقسام التحضيرية بالمغرب، تتميز بانتقاء طلبتها من بين التلاميذ الحاصلين على أعلى الدرجات في الثانوية العامة في التخصصين العلمي والتقني، وتخضعهم لنظام تعليمي صارم بهدف تأهيلهم لدخول المدارس العليا المتخصصة.

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