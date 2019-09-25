التصرف الصحيح حال إدراك الإمام في وضع السجود

أرسل شخص سؤالا إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه: "أدخل المسجد لصلاة الجماعة فأجدهم مثلا سجودا فهل أدخل معهم أم أنتظر حتى يقوم الإمام للركعة من أولها"؟.



ردت اللجنة قائلة: يجوز لك أن تنتظر الإمام ولكن السنة أن تدخل مع الإمام على الهيئة التي هو عليها، فمن أدرك الإمام كبّر تكبيرة الإحرام قائما ودخل معه علي الحالة التي هو عليها ولا تعد ركعة حتى يدرك ركوعها قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم – "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة".



وأوضحت لجنة الفتوى أن السجود ركن من أركان الصلاة، واختلف الفقهاء في كيفية النزول إلـى السجود.



وأضافت ان بعض الفقهاء اختار النزول بالركبتين أولًا، ومنهم من اختار النزول باليدين، والخلاف سائغ في هذه المسألة وسـواء نزل المصلـي بالـيديـن أو بالـركـبتين فـلا بـأس.