ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

التصرف الصحيح حال إدراك الإمام في وضع السجود

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:36 م
السجود
السجود
عبد الرحمن محمد
أرسل شخص سؤالا إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه: "أدخل المسجد لصلاة الجماعة فأجدهم مثلا سجودا فهل أدخل معهم أم أنتظر حتى يقوم الإمام للركعة من أولها"؟.

ردت اللجنة قائلة: يجوز لك أن تنتظر الإمام ولكن السنة أن تدخل مع الإمام على الهيئة التي هو عليها، فمن أدرك الإمام كبّر تكبيرة الإحرام قائما ودخل معه علي الحالة التي هو عليها ولا تعد ركعة حتى يدرك ركوعها قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم – "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة".

وأوضحت لجنة الفتوى أن السجود ركن من أركان الصلاة، واختلف الفقهاء في كيفية النزول إلـى السجود.

وأضافت ان بعض الفقهاء اختار النزول بالركبتين أولًا، ومنهم من اختار النزول باليدين، والخلاف سائغ في هذه المسألة وسـواء نزل المصلـي بالـيديـن أو بالـركـبتين فـلا بـأس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل من أدرك التشهد الأخير تحسب له الجماعة.. لجنة الفتوى تجيب

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف إجمالي رواتب المعلمين سنويا

رفض عرض الخطيب.. كواليس رحيل طه إسماعيل عن الأهلي

مصرية بأمريكا: الشعب المصري لازم يبطل ذاكرة السمكة.. فيديو

حكم القنوت في صلاة الفجر وهل من تركه عليه وزر؟.. الإفتاء توضح

معتز الحارثي .. عفا عن قاتل ابنه فأبهره الله بعطايا السماء.. شارع يخلد الشهيد المقتول خنقا

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات فى منطقة السحر والجمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مختلفة .. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

للعروس السعودية.. أفكار غير تقليدية لحفل زفاف أسطوري

مأساة.. لدغة حشرة تتسبب في بتر ساقي مسنة بريطانية.. قضت 8 أشهر بالمستشفى