ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أبرزها اللون والرائحة .. 3 علامات تدل على فساد اللحم

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:32 م
صدى البلد
قسم المرأة
تختلف علامات فساد اللحوم ما بين اللحم الأحمر والدواجن حتى وإن اشتركت في بعضها، كما أن أضرار تناول اللحم الفاسد خطيرة لذلك يجب توخي الحذر وإتخاذ بعض إجراءات السلامة، ويمكننا معرفة اللحم الفاسد سواء من الرائحة او الملمس، ونعرض بعض العلامات التي تدل على فساد اللحوم وفقا لما نشره موقع "wiki how".

- رائحة كريهة :
إذا بدت رائحة اللحم زنخة فهو لحم فاسد على الأرجح، فاللحم الأحمر الفاسد تظهر به رائحة كريهة مميزة خاصة إذا كان منتهي الصلاحية، فيمكننا تفقد رائحة اللحم بسهولة لتوخي الحظر.

- صبغة خضراء :
لا يكون اللحم الذي تحول للون الأخضر أو البني المخضر صالحًا للأكل غالبا، رغم أن اللون البني دون صبغة خضراء ليس علامة على التعفن بالضرورة، لكن يجب توخي الحذر لأنه دليل على بداية تكسير البكتيريا لخلايا اللحم.

- ملمس لزج :
تفقد اللحم عن طريق اللمس طريقة فعالة لمعرفة ما إذا كان اللحم فاسد أم لا ، فإذا كان هناك طبقة لزجة على سطح اللحم فهذا دليل على أن البكتيريا بدأت تتكاثر في اللحم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لضمان الجودة.. الزراعة تكشف أساليب اكتشاف اللحوم الفاسدة

ترشيحاتنا

بفستان جريء .. هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور

كريم علي يظهر في مران الأهلي .. صور

أول صدام بين حسام البدري وشوقى غريب قبل انطلاق أمم إفريقيا

ما بين الإثارة والاحتشام .. 50 صورة للنجمات من الجونة اليوم

تعليق نجيب ساويرس على صور قصور رئاسية وفيلات شخصيات عربية منسوبة لـ أوراسكوم

كره وحقد لـ محمد صلاح.. خالد بيومي يطالب بالتحقيق مع شوقي غريب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. نجلاء بدر تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة فى الجونة.. صور

ياسر جلال يعلن عن مسلسله الجديد فى رمضان القادم.. صور

شاهد.. فستان إنجى المقدم فى أول إطلالة لها بـ مهرجان الجونة السنيمائى.. صور