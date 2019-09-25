أبرزها اللون والرائحة .. 3 علامات تدل على فساد اللحم

تختلف علامات فساد اللحوم ما بين اللحم الأحمر والدواجن حتى وإن اشتركت في بعضها، كما أن أضرار تناول اللحم الفاسد خطيرة لذلك يجب توخي الحذر وإتخاذ بعض إجراءات السلامة، ويمكننا معرفة اللحم الفاسد سواء من الرائحة او الملمس، ونعرض بعض العلامات التي تدل على فساد اللحوم وفقا لما نشره موقع "wiki how".



- رائحة كريهة :

إذا بدت رائحة اللحم زنخة فهو لحم فاسد على الأرجح، فاللحم الأحمر الفاسد تظهر به رائحة كريهة مميزة خاصة إذا كان منتهي الصلاحية، فيمكننا تفقد رائحة اللحم بسهولة لتوخي الحظر.



- صبغة خضراء :

لا يكون اللحم الذي تحول للون الأخضر أو البني المخضر صالحًا للأكل غالبا، رغم أن اللون البني دون صبغة خضراء ليس علامة على التعفن بالضرورة، لكن يجب توخي الحذر لأنه دليل على بداية تكسير البكتيريا لخلايا اللحم.



- ملمس لزج :

تفقد اللحم عن طريق اللمس طريقة فعالة لمعرفة ما إذا كان اللحم فاسد أم لا ، فإذا كان هناك طبقة لزجة على سطح اللحم فهذا دليل على أن البكتيريا بدأت تتكاثر في اللحم.