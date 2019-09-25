قال لـ خطيبته: أنت طالق.. هل تحرم عليه؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى، إن قول الخاطب لـ مخطوبته: «أنت طالق» لا يحرمها عليه، لأنه مخطوبته ليست محلًا للطلاق.

وأشار "وسام" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل قول الخاطب للمخطوبة «أنت طالق» يحرمها عليه؟ إلى أن الطلاق لا يقع إلا بعد إتمام عقد النكاح.

وأشار "وسام" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل قول الخاطب للمخطوبة «أنت طالق» يحرمها عليه؟ إلى أن الطلاق لا يقع إلا بعد إتمام عقد النكاح.





قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المحادثة التي تكون بين الخاطب والمخطوبة في حال الخطبة لا يمنعها الشرع بإطلاق ولا يجيزها بإطلاق، بل وضع لها الضوابط التي تحكمها فلا يتحادثا في ما هو خادش للحياء، ولا يكون الكلام غير مباح غير متعارف عليه.





وأضاف مركز الأزهر للفتوى، أن الحديث عبر الهاتف مع المخطوبة إن كان فيه غزل وغرام فحرام شرعا؛ لأن المخطوبة فتاة أجنبية عن الرجل لا يحل لهما أن يتبادل مثل هذا الكلام .وإن كان الحديث من أجل مصلحة دينية أو دنيوية فلا بأس من ذلك، وعليهما أن يراقبا الله عز وجل في أفعالهما، وأن يجتهدا في ألا يجعلا للشيطان عليهما سبيلا فإذا كان الكلام في حدود المعروف فلا مانع منه، إذ الممنوع هو الخلوة أو التبرج أو التلاصق والتماس، أو الخضوع بالقول، يقول الحق تبارك وتعالى : (فلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا) ﱠ الأحزاب: ٣٢.



