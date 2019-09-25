بومبيو: واشنطن تريد حلا سلميا مع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تريد حلا سلميا للتوتر مع إيران لكن الكرة في ملعب طهران.



وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة "نريد حلا سلميا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونأمل في أن نتمكن من الوصول إلى ذلك. في النهاية فإنه سيكون على الإيرانيين اتخاذ هذا القرار".



وقال "نأمل في أن نجد فرصة للتفاوض معهم ونخرج بنتيجة تكون جيدة بالنسبة لهم وللولايات المتحدة".