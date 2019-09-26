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علاج النحافة للكبار للأبد بتناول نوع غير متوقع من الفواكه المجففة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:19 م
علاج النحافة
علاج النحافة
لمياء الياسين
علاج النحافة للكبار قبل أن تطال قلبك وتتسبب فى شعور بالتعب والإجهاد، يمكن بعلاجات سريعة طبيعية من مطبخك لن تكلفك الكثير لكن لها مفعول السحر فى علاج النحافة للكبار بسرعة بعيدا عن اللجوء إلى الإفراط فى تناول الدهون اعتقادا أنها حل سحرى لعلاج النحافة وإبقائك بصحة جيدة، لكنها فى المقابل ستساعدك على زيادة وزنك بطريقة غير صحية.

علاج النحافة للكبار بالأعشاب

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لضعف الوزن، ومع ذلك، فإن الهضم هو المشكلة الأساسية التي يجب معالجتها في المقام وذلك لأن سوء الامتصاص في الجهاز الهضمي سيؤدي إلى فقدان الوزن ونقص الفيتامينات والمعادن ومشاكل الأمعاء والتعب.

قبل علاج النحافة للكبار يجب معرفة السبب، وقد يكون ضعف الغدة الكظرية واضطرابات الغدة الدرقية والكبد وعدم التوازن الهرموني وغيرها من القضايا الصحية الخطيرة.

بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن يمكن تحقيق زيادة الوزن عن طريق تحسين وظيفة الهضم والكبد، واستخدام الأعشاب والمكملات الغذائية، فإن الهدف ليس فقط زيادة وزن الجسم ولكن أيضًا بناء العضلات الهزيلة.

علاج النحافة للكبار بالبابونج

يعتبر البابونج أحد أفضل العلاجات لزيادة الشهية، تناولك اليومي لهذه العشبة سيزيد من شهيتك وسترى قريبا تغييرات في وزنك، إذا كنت تعاني من نقص الوزن طوال حياتك، فاستخدم البابونج وسوف يساعد على زيادة الوزن بصورة صحية.

علاج النحافة للكبار بالهندباء

مكمّل عشبي رائع، غالبًا ما يستخدم جذر الهندباء من قبل النساء لزيادة الشهية وزيادة الوزن، وينصح بهذه العشبة خصيصًا للنساء الحوامل فهو مليء بالعناصر الغذائية المفيدة مما يجعله خيارًا صحيًا لوضع بعض الكتلة على الجسم.

علاج النحافة للكبار بقشر الحمضيات المجففة الذي يحسن الجهاز الهضمي وبالتالي يزيد من الشهية، إلى جانب استخدامه كما يستخدم فى الاسترخاء وعلاج عسر الهضم، لأنه يزيد من إفرازات الجسم الطبيعية ويخفف من انتفاخ البطن.

علاج النحافة عند الكبار بالزنجبيل

على مر العصور، كان الزنجبيل مشهورًا بخصائصه الطبية، ومن نزلات البرد والسعال الشائعة إلى الأمعاء، كان الزنجبيل دائمًا هو العلاج المفضل لعلاج الحالات الصحية في العديد من الأسر، ويوفر علاجًا لسوء الشهية بفعالية ويساعدك على الاستمتاع بوجبات الطعام بشكل أفضل.

علاج النحافة للكبار بعيدا عن الاعشاب

هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعدك على زيادة الوزن بشكل طبيعي.

علاج النحافة للكبار بمخفوق الحليب بالموز

تناول كوبًا كاملًا من اللبن المخفوق مرتين على الأقل يوميًا، بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا التفكير في استهلاك 3 موزات على الأقل يوميًا، فإذا لم يكن الموز من النوع الذي تفضله، يمكنك أيضًا الاستمتاع بتناول وجبة غنية بالفواكه المختلطة جنبًا إلى جنب مع الكثير من الحليب.

علاج النحافة للكبار بمخفوق الحليب بالشمام

يعتبر الشمام مفيدًا أيضًا في زيادة الوزن، تحتاج إلى ثلاث وجبات كبيرة يوميًا حتى تظهر النتائج.

اشرب كوبًا من الحليب الدافئ المخلوط مع ملعقة صغيرة من العسل، بشكل منتظم، وبالمثل، يمكنك إضافة بعض أشجار النخيل والتين واللوز إلى الحليب وغليها لبعض الوقت، هذا يمكن أن يكون أيضا مشروب مناسب لأولئك الذين يعانون من مشاكل نقص الوزن.

علاج النحافة للكبار بمخفوق الحليب بالمانجو

المانجو هو آخر الفاكهة التي تعتبر فعالة لزيادة الوزن.

علاج النحافة للكبار بمخفوق الحليب بالزبيب

الزبيب يساعد في زيادة الوزن، يمكنك التفكير في تناول 30 جرامًا من الزبيب يوميًا لمدة شعهرين إلى ثلاثة أشهر فله مفعول السحر.

علاج النحافة للكبار بالتين

التين ممتاز لعلاج المشاكل المتعلقة بفقدان الشهية وفقدان الوزن، تناول من 3 إلى 4 من التين المجفف واتركيه طوال الليل واستهلكيه في صباح اليوم التالي فهو علاج منزلي ممتاز لزيادة الوزن.

مصدر المعلومات موقع onlymyhealth

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