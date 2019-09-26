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مرأة

بعد غياب طويل.. نجوى كرم تتألق بـ جمبسوت جينز أنيق

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:34 ص
نجوى كرم
نجوى كرم
قسم المرأه
نشرت نجوى كرم صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة عصرية وأنيقة.

وظهرت نجوى كرم بـ جمبسوت جينز نصف كم أنيق، نال إعجاب متابعيها، حيث علق أحد المتابعين قائلاً "فينك من زمان وحشتينا"، وجاء تعليق آخر يقول "قمرررر".

ولم تتكلف نجوي كرم فى اختيار الإكسسورات واكتفت بساعة يد وقرط يأخذ الشكل الدائري، وكان شعرها منسدلاً على كتفيها.

ووضعت نجوى كرم ميكب مناسب لبشرتها البروزنزية مع أحمر شفاه باللون البينك وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا.

وإليكم الصور التى تبرز تفاصيل إطلالتها..

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