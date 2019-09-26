برلماني للمواطنين: اللي يستحق دعم التموين واتحذف هيرجع تاني

قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تنقية بطاقات التموين لاستبعاد غير مستحقى الدعم للسلع التموينية والخبز تشهد بالفعل بعض المشاكل حيث تم استبعاد بعض المواطنين عشوائيا:" معقبًا الأمر لن ينتهى باستبعادهم".
وتابع إبراهيم نظير خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أعضاء البرلمان لا يتخلون عن المواطنين ويتم استقبال شكواهم بهذا الشأن، وبدورهم النواب يقدّمون طلبات إحاطة لوزارة التموين ومن ثم تقوم الوزارة بإعادة مراجعة كافة البيانات المقدمة إليها ومن يستحق الدعم فعليًا يتم ضمه مرة أخرى لمنظومة التموين.
وطالب إبراهيم نظير المواطنين بالصبر لحين انتهاء تنقية بطاقات التموين وكذا التظلمات:" معقبًا اللى يستحق دعم التموين هيحصل عليه والمشاكل التى تسبّب بها العنصر البشرى الذى يقوم بتنقية البطاقات ستحل".
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الموقع الإلكترونى "دعم مصر" https://www.tamwin.com.eg، يتلقى حاليًا تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المُستبعدين مِن منظومة الدعم، وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية وذلك لجميع المستبعدين خلال المراحل الأربعة لتنقية البطاقات وعدم اقتصار التظلمات على مرحلة معينة كما كان يحدث خلال الفترة الماضية، حيث كانت التظلمات تقتصر على المستبعدين وفقا لكل مرحلة، بينما يستقبل الموقع حاليًا التظلمات لأى شخص تم استبعاده على مدار المراحل السابقة للتنقية، وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية الخاصة باستبعاد غير المستحقين ويتم فحص التظلمات ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم تتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية، وذلك بعد قرار وزير التموين بإعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين مِن بطاقات التموين حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.
كما أعلنت الوزارة عن المستندات المطلوبة لقبول تظلمات التموين خلال شهر سبتمبر الجاري وحتى نهاية أكتوبر المقبل.
- الإجراءات الواجب اتباعها:
يتقدم المواطن بمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة.
يقوم مكتب التموين بمراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على النظام (موقع دعم مصر)، موضحا به "الرقم القومي - رقم المحمول - رقم البطاقة الذكية - نوع التظلم".
يقوم المكتب بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب التمويني إلى مديرية التموين على أن ترسل أسبوعيا إلى ديوان عام الوزارة ومرفق بها "سي دي".
- المستندات المطلوبة
أولا: تظلمات مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية
- بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ
- برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري.
- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.
ثانيًا: تظلمات امتلاك سيارة أو أكثر
- شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدوّن أمامه امتلاك سيارة، لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارة.
- صورة البطاقة التموينية.
ثالثا: تظلمات استهلاك كهرباء عالية
- بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري.
- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.
رابعا: تظلمات استهلاك فاتورة محمول عالية
- إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري.
- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.
خامسا: تظلمات الحيازة الزراعية
- شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة.
- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.
سادسا: تظلمات مصاريف مدارس عالية
- شهادة معتمدة من المدرسة التي بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن.
- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.
سابعا: تظلمات جمارك عالية
- شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة.
- صورة البطاقة التموينية المراد تفعليها.
ثامنا: تظلمات ضرائب عالية
- شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويا.
- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.
وتابع إبراهيم نظير خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أعضاء البرلمان لا يتخلون عن المواطنين ويتم استقبال شكواهم بهذا الشأن، وبدورهم النواب يقدّمون طلبات إحاطة لوزارة التموين ومن ثم تقوم الوزارة بإعادة مراجعة كافة البيانات المقدمة إليها ومن يستحق الدعم فعليًا يتم ضمه مرة أخرى لمنظومة التموين.
وطالب إبراهيم نظير المواطنين بالصبر لحين انتهاء تنقية بطاقات التموين وكذا التظلمات:" معقبًا اللى يستحق دعم التموين هيحصل عليه والمشاكل التى تسبّب بها العنصر البشرى الذى يقوم بتنقية البطاقات ستحل".
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الموقع الإلكترونى "دعم مصر" https://www.tamwin.com.eg، يتلقى حاليًا تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المُستبعدين مِن منظومة الدعم، وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية وذلك لجميع المستبعدين خلال المراحل الأربعة لتنقية البطاقات وعدم اقتصار التظلمات على مرحلة معينة كما كان يحدث خلال الفترة الماضية، حيث كانت التظلمات تقتصر على المستبعدين وفقا لكل مرحلة، بينما يستقبل الموقع حاليًا التظلمات لأى شخص تم استبعاده على مدار المراحل السابقة للتنقية، وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية الخاصة باستبعاد غير المستحقين ويتم فحص التظلمات ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم تتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية، وذلك بعد قرار وزير التموين بإعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين مِن بطاقات التموين حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.
كما أعلنت الوزارة عن المستندات المطلوبة لقبول تظلمات التموين خلال شهر سبتمبر الجاري وحتى نهاية أكتوبر المقبل.
- الإجراءات الواجب اتباعها:
يتقدم المواطن بمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة.
يقوم مكتب التموين بمراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على النظام (موقع دعم مصر)، موضحا به "الرقم القومي - رقم المحمول - رقم البطاقة الذكية - نوع التظلم".
يقوم المكتب بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب التمويني إلى مديرية التموين على أن ترسل أسبوعيا إلى ديوان عام الوزارة ومرفق بها "سي دي".
- المستندات المطلوبة
أولا: تظلمات مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية
- بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ
- برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري.
- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.
ثانيًا: تظلمات امتلاك سيارة أو أكثر
- شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدوّن أمامه امتلاك سيارة، لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارة.
- صورة البطاقة التموينية.
ثالثا: تظلمات استهلاك كهرباء عالية
- بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري.
- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.
رابعا: تظلمات استهلاك فاتورة محمول عالية
- إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري.
- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.
خامسا: تظلمات الحيازة الزراعية
- شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة.
- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.
سادسا: تظلمات مصاريف مدارس عالية
- شهادة معتمدة من المدرسة التي بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن.
- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.
سابعا: تظلمات جمارك عالية
- شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة.
- صورة البطاقة التموينية المراد تفعليها.
ثامنا: تظلمات ضرائب عالية
- شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويا.
- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.