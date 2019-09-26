نجل الفنان حسن يوسف يهاجم مهرجان الجونة.. تعرف على السبب

عبّر الفنان عمر حسن يوسف، إبن الفنان حسن يوسف، عن غضبه وإستيائه الشديدين بسبب إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.



وقال عمر، عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :" حاجة تضحك جدا لما القائمين علي مهرجان الجونة يكلموا حسن يوسف عشان يعزموه بعد ما كانوا اول دورتين ناسيين يعزموه اصلا، و يتقال له حضرتك الاوضة بتعتك حتبقي shared عشان الاوض مش كفاية، و لما رفض لغوا الدعوة ".



وتابع :"حاجة كمان تحزن لما تبقي المعاملة دي جاية من مهرجان بلدك اللي هما تقريبا مش عارفين قيمة و تاريخ حسن يوسف في الفن. بس الحمدالله لما بيبقي فيه مهرجانات كبيرة في بلاد عربية تانية و الله المعاملة و التقدير بيبقوا احسن من هنا بكتير".