ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجل الفنان حسن يوسف يهاجم مهرجان الجونة.. تعرف على السبب

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:32 م
عمر - حسن يوسف
عمر - حسن يوسف
آيه عاطف
عبّر الفنان عمر حسن يوسف، إبن الفنان حسن يوسف، عن غضبه وإستيائه الشديدين بسبب إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وقال عمر، عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :" حاجة تضحك جدا لما القائمين علي مهرجان الجونة يكلموا حسن يوسف عشان يعزموه بعد ما كانوا اول دورتين ناسيين يعزموه اصلا، و يتقال له حضرتك الاوضة بتعتك حتبقي shared عشان الاوض مش كفاية، و لما رفض لغوا الدعوة ".

وتابع :"حاجة كمان تحزن لما تبقي المعاملة دي جاية من مهرجان بلدك اللي هما تقريبا مش عارفين قيمة و تاريخ حسن يوسف في الفن. بس الحمدالله لما بيبقي فيه مهرجانات كبيرة في بلاد عربية تانية و الله المعاملة و التقدير بيبقوا احسن من هنا بكتير".
نجل الفنان حسن يوسف يهاجم مهرجان الجونة.. تعرف على السبب

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير مهرجان الجونة: سنكرم الفنان محمد هنيدي هذا العام.. فيديو

اشتغلت شغلانتك وأنا صغير.. تامر حسني يدعم عاملًا في فندق بكلمات مؤثرة

بعد ظهورها بفستان جريء.. رانيا يوسف تتصدر تويتر

تعرف على سبب عدم تواجد نبيل الحلفاوي في مهرجان الجونة السينمائي

أمير عيد يغني أغنية فيلم لما بنتولد.. فيديو

#صبا_مبارك تتصدر تويتر.. ومتابعون: صبا مبارك بمهرجان الجونة كله

ترشيحاتنا

انتقض وضوؤه أثناء قراءة القرآن.. فهل يكملها أم لا؟

#محمد_علي_خان_وطنه يتصدر تويتر.. ومغردون: قابض فلوس وعايز يورط مصر

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

اروى جودة تشعل الريد كاربت بـ وصلة رقص.. والجمهور: من حق الجميل يدلع

بتكليف من حسام البدري.. قرار جديد من المنتخب بشأن لاعبي الأهلي والزمالك

تذليل العقبات .. ماذا قال حسام البدرى عن أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى بإطلالة شبابية.. والجمهور: القمر الصغير

بعد خسارة وزنها.. آيتن عامر تخطف الأنظار بفستان يبرز رشاقتها

بدون مكيك أب.. نانسى عجرم بإطلالة رياضية مع زوجها