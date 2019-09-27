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منوعات

احذروا.. بعوض معدل وراثيا يمكنه نقل أمراض خطيرة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:33 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أدت نتائج غير محسوبة لتجربة علمية كان هدفها الحد من انتشار الأمراض بواسطة البعوض، إلى انتشار بعوض معدل وراثيان مع فقدان السيطرة عليه، حيث اختلط البعوض المهجن أو المعدل وراثيا ببعوض غير معدل.

وذكرت مجلة "ساينتفيك ريبورتس" العلمية، أنه تم رصد تدخل جيني في 10% إلى 60% من العينات التي حللوها لبعوض الحمى الصفراء، في شمال شرق البرازيل.

وكانت شركة بريطانية تدعى "أوكسيتيك" قد أطلقت نحو 450 ألف من ذكور بعوض الحمى الصفراء، أسبوعيا في الفترة بين عامي 2013 و2015 في بلدة جاكوبينا. وبحسب المجلة، قام العلماء بالتغيير في التركيب الجيني للبعوض بحيث لا يستطيع نسله البقاء على قيد الحياة، وهي خطوة تهدف للتقليل من تناسل البعوض الذي ينقل فيروسات مسببة للعديد من الأمراض، بينها الحمى الصفراء وحمى الضنك.

وقالت تقارير إعلامية أمريكية إن التجربة نجحت بالفعل في تقليل عدد البعوض بنسبة تراوحت بين 80% و95%، إلا أن بعض البعوض نجا من التجربة واختلط ببعوض لم يخضع لهذا التعديل الوراثي. واجهت التجربة العديد من الانتقادات من خبراء قالوا إنها جرت دون اختبارات كافية.

ولا يمكن حتى الآن تحديد التبعات المحتملة للتجربة بدقة، إلا أن بعض العلماء يتوقعون أن يصبح البعوض المعدل وراثيا أسرع وأكثر قدرة على مقاومة المبيدات.

وأكد علماء أمريكيون أن هذه الواقعة توضح أهمية وجود نظام مراقبة عند اللجوء للتعديلات الجينية، من أجل تجنب عواقب لا يمكن توقعها"، بحسب تقرير لمجلة "شتيرن" الألمانية.
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