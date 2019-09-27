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توك شو

تفاصيل مكالمة شقيق أمير قطر وأحمد موسى.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:45 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تلقى خلال الفاصل اتصالا هاتفيًا من شقيق أمير قطر، معلقًا :" مش هينفع أقول اسمه على الهواء" .

وأضاف " الإعلامي أحمد موسى "، خلال تقديمه تغطية خاصة عن أحداث اليوم و المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: أنه سعيد بهذا الاتصال، وكشف موسى أن شقيق أمير قطر سعيد بما يقوم به الشعب المصري.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر إذا حدث بها أى شيء سينتهي العالم العربي، وأكد أن الجميع يقف ضد أي شخص يقف ضد مصر.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن شقيق أمير قطر أكد أن قناة الجزيرة مستمرة فى عرضها للشائعات.

وكشف موسى، أن شقيق أمير قطر قدم التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري، على ما يقدمونه من أجل مصر.

وتقدم الإعلامي أحمد موسى بالشكر، لشقيق أمير قطر على حبه ودعمه لمصر.

وأكد الإعلامي أحمد موسي، أن مشكلة مصر ليست مع الشعب القطري أو التركي، ولكن المشكلة مع النظام القطري و التركي.
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