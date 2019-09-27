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مرأة

أعراض سرطان الرئة عند الأطفال .. سريعة وتؤدي للوفاة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:40 م
اعراض سرطان الرئة
اعراض سرطان الرئة عند الأطفال
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نهى حمدي
لا شئ أشد وطئا من أن يكون طفلك الصغير مصابًا بأي من أنواع السرطان أو الأورام الخبيثة، وتحديدًا سرطان الرئة التي تبدأ أعراضه في شق صدر طفلك في وقت مبكر، ولكن عليك الأخذ في الإعتبار أن أعراض سرطان الرئة عن الأطفال تتشابه مع أعراض أمراض أخرى غير سرطانية، لذا نقدم في هذا التقرير أعراض سرطان الرئة عند الاطفال.

اعراض سرطان الرئة عند الأطفال
يعتبر سرطان الرئة عند الأطفال نادر الحدوث، ويمكن تحديده أثناء فحص الصدر بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية، إذا كانت الأورام حميدة ولا تسبب أي مشاكل ، فقد لا يحتاجون إلى أي علاج على الفور، إذا كانت سرطانية أو تسبب مشاكل في التنفس ، فقد يحتاج طفلك إلى العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو الجراحة.

أعراض فقد تكون أعراض سرطان الرئة هي نفس أعراض الالتهاب الرئوي مثل الشعور بالإعياء والسعال والحمى والألم في الصدر.
حتى عند إجراء الأشعة السينية على الصدر ، يمكن تفسيرها أولًا على أنها التهاب رئوي، وتبدا معالجة الأطفال لمدة 2-3 أسابيع من الالتهاب الرئوي قبل أن تظهر المزيد من الاختبارات أنهم ليس لديهم التهاب، ولكن من المحتمل أن يكون لديهم ورم في الصدر.

ومن أعراض سرطان الرئة عند الأطفال
تعتبر مراقبة علامات وأعراض سرطان الرئة بشكل منتظم طريقة واحدة لضمان صحة أطفالك، قد يكون طبيب الأطفال الخاص بك خبيرًا في مجاله، لكنه لا يعرف طفلك بقدر ما تعرفه، استشر أطباء الأطفال إذا أظهر طفلك الأعراض التالية:

- يسعل بشكل مستمر .
- وجود شرائط من الدم في البلغم أثناء السعال.
- إيجاد صعوبة في التنفس.
- شكوى الطفل من ألم في البطن.
- ملاحظة وجود تورم في الرقبة والوجه.
- الإصابة بالالتهاب الرئوي .
- نوبات مستمرة من التهاب القصيبات الهوائية.
- الانزعاج في الصدر "صوت خشن في الصدر عند التنفس".
- الإصابة بالحمى .
- ملاحظة فقدان الوزن على الطفل.

اكتشاف أعراض سرطان الرئة عند الأطفال

ينتشر سرطان الرئة في الطفولة بسرعة ، لكن التشخيص السريع يمكن أن يزيد من فرص البقاء على قيد الحياة عند الأطفال، تشخيص سرطان الرئة يشمل:

- الفحص البدني.
- الأشعة المقطعية.
- الأشعة السينية للصدر.
- الاختبار الجزيئي للورم.

الوقاية من أعراض سرطان الرئة عند الأطفال

لمنع سرطان الرئة عند الطفل ، يمكن اتخاذ تدابير معينة. وتشمل هذه:
1. لتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى الأطفال ، لا تدخن في وجود أطفالك.
2. الأطفال الذين يتعرضون للرادون يمكن أن يعانون من سرطان الرئة.
3. قم بتحسين جودة الهواء في منزلك من خلال الاستثمار في نظام فلترة الهواء.
4. قم بتضمين الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات في نظام طفلك الغذائي.

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