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فن

بـ فستان مشجر.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:28 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
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محمد بدران
نشرت الفنانة ريم مصطفي صورة لها عبر خاصية الاستوري، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت ريم مصطفى بفستان أحمر مشجر، واعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها، ووضعت أحمر شفاه باللون الروز، وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها وبعض الإكسسوارات على رأسها، مما أعطاها إطلالة مختلفة.

ويشار إلى أن آخر أعمال ريم مصطفى مشاركتها فى بطولة فيلم "نقطة تلاقى".

فيلم "نقطة تلاقى" من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى، ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مرورًا بحقبة سيدنا موسى- عليه السلام- وصولًا إلى رحلة العائلة المقدسة.

وشاركت ريم مصطفى أيضا فى فيلم "أولاد رزق 2"، ولاقى دورها استحسان الجمهور، والفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
بـ فستان مشجر.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام
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