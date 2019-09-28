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بين الناس

أهالى أحمد عصمت يشكون من الكلاب الضالة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
كلاب ضالة
كلاب ضالة
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كريم ناصر
بعث "محمد ياسر"، أحد قراء موقع "صدى البلد"، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة احمد عصمت التابعة لحى عين شمس بالقاهرة.

وأوضح ياسر أن منطقة عين شمس تحديدا شارع احمد عصمت تعانى من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة ليلا ما يثير الفزع فى قلوب المارة ويؤذى الأطفال.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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