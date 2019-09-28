شاهد.. ملخص وأهداف مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزا سهلا علي صاحب الأرض خيتافي بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب كولسيوم الفونسو بيريز فى الجولة السابعة ، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا" .





وافتتح برشلونة التهديف فى الدقيقة 41 عن طريق لويس سواريز ، عقب تلقيه تمريرة سحرية من زميله لينفرد بالمرمي وحيدا ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .





وأضاف برشلونة الهدف الثاني فى الدقيقة 49 عن طريق جونيور فيربو، من تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد ارتدت الكرة من يد حارس خيتافي .



