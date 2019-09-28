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رياضة

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:44 م
جانب من لقاء الفريقين
جانب من لقاء الفريقين اليوم
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حسن العمدة
حقق فريق برشلونة فوزا سهلا علي صاحب الأرض خيتافي بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب كولسيوم الفونسو بيريز فى الجولة السابعة ، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا" .

وافتتح برشلونة التهديف فى الدقيقة 41 عن طريق لويس سواريز ، عقب تلقيه تمريرة سحرية من زميله لينفرد بالمرمي وحيدا ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .

وأضاف برشلونة الهدف الثاني فى الدقيقة 49 عن طريق جونيور فيربو، من تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد ارتدت الكرة من يد حارس خيتافي .

وبهذه النتيجة يقفز برشلونة للمركز الثاني برصيد 13 نقطة ، بينما تجمد خيتافي فى المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط .
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