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رياضة

وشه حلو .. شاهد قميص الأهلي الجديد في مباراة كانو سبورت

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:58 م
زي الأهلي 2019-2020
زي الأهلي 2019-2020
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ريهام بكير
ظهر الفريق الأول لكرة لقدم بالنادي الأهلي ، بالزي الجديد للفريق في موسم 2019-2020 ، لأول مرة في مواجهة كانو سبورت في اياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا.

ويبدو ان القميص الجديد "وشه حلو " على الفريق ، بتسجيل رباعية نظيفة في مرمى المنافس افتتحها اليو ديانج ، ثم جونيور اجاي ، يليه حسين الشحات ، واخيرا صلاح محسن.

وتأهل الاهلي الى دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا ، بعد نتيجة المباراتين ذهابا وايابا ، وتساوي 6-0 للشياطين الحمر.
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