وشه حلو .. شاهد قميص الأهلي الجديد في مباراة كانو سبورت

ظهر الفريق الأول لكرة لقدم بالنادي الأهلي ، بالزي الجديد للفريق في موسم 2019-2020 ، لأول مرة في مواجهة كانو سبورت في اياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا.



ويبدو ان القميص الجديد "وشه حلو " على الفريق ، بتسجيل رباعية نظيفة في مرمى المنافس افتتحها اليو ديانج ، ثم جونيور اجاي ، يليه حسين الشحات ، واخيرا صلاح محسن.



وتأهل الاهلي الى دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا ، بعد نتيجة المباراتين ذهابا وايابا ، وتساوي 6-0 للشياطين الحمر.