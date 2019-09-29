رئيس نادي جينيراسيون السنغالي يهاجم الزمالك

علّق مادي توريه رئيس نادي جينيراسيون السنغالي، على أزمة مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها اليوم، الأحد، بملعب "برج العرب".



وقال مادي توريه في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي السنغالي: "انتظر قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وليس لدي ما أقوله لمسؤولي إدارة الزمالك، الذين لا يحترمون المنظومة بأكملها".



وفي السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي باسم النادي السنغالي: "تأكدنا عن طريق محام، أن موقفنا سليم، ونحن الآن ننتظر قرار الكاف بشأن هذا الأمر".



وأضاف: "سنترك القاهرة اليوم الأحد في الساعة 6:00 (8:00 بتوقيت جرينتش)".



وكان فريق جينيراسيون، رفض السفر إلى الإسكندرية لمواجهة الزمالك، متمسكًا بخوض اللقاء على ملعب بتروسبورت، رغم موافقة "كاف" على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتقام اليوم الأحد بدلًا من أمس، السبت، ونقلها إلى ملعب برج العرب بناء على طلب الأمن.



يذكر أن مباراة الذهاب بين جينيراسيون فوت والزمالك، التي أقيمت في السنغال، انتهت بهزيمة الأبيض بنتيجة 2-1.