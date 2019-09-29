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أخبار البلد

في وداع البطل عبدالعزيز الفغم.. تويتر يتحول لدفتر عزاء ظل الملك

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:21 م
اللواء الفقيد عبدالعزيز
اللواء الفقيد عبدالعزيز الفغم في حراسة الملك سلمان
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على صالح
تحول موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأحد الى دفتر عزاء ينعى فيه كبار المسئولين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج اللواء الفقيد عبدالعزيز الفغم حارس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إثر وفاة اللواء البطل في حادث غدر في جدة

ونعى وزير الدولة للأوقاف والشئون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ، الفقيد البطل قائلا: أتقدم بخالص العزاء والمواساة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمين ولأسرة الفقيد والشعب السعودي، في وفاة اللواء المخلص وحبيب الجميع #عبدالعزيز_الفغم رحمه الله، سائلًا المولى عز وجّل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ونقل الكاتب الصحفي والناقد الرياضي السعودي أحمد الشمراني عن وفاة البطل عبدالعزيز الفغم قولا مأثورا في الوداع قائلا: «استاذنك بروح يا عالي .. الشان
ماودي اخليك بس قدروا ...في
عشت العمر خادم تحت ظل سلمان
واكبر شرف خدمتك واكتب فخر لي
هذا هو المكتوب وفراقنا .. حان
ودعتك الرحمن تامر على ..شي»

وقالت سعاد الشمري، ناشطة حقوق المرأة السعودية، المعروفة بمعارضتها لنظام الوصاية في المملكة العربية السعودية، « صباح حزين هذا الصباح بفقد ابن الوطن الغالي #عبدالعزيز_الفغم
صدمة وفاجعة استشهاد هذا البطل الأمين
عزائنا لـ #خادم_الحرمين الملك سلمان حفظه الله والقيادة السعودية ولشعب #السعودية كافه وبالتأكيد لأهله وذويه ومحبيه
والأكيد الشعب كله يحبه واهله ومصدوم وحزين .. وحسبنا الله على الشامتين»


وقال الاعلامي السعودي سالم الاحمدي عن فاجعة وفاة البطل عبدالعزيز الفغم، فاجعة عندما يستيقظ الوطن
على فقدِ أحد أبناءه المخلصين
اللهم أرحم عبدك#عبدالعزيز_الفغم_في_ذمة_الله


كما رثى الكاتب الصحفي السعودي محمد النمري حارس الملك سلمان بكلمات مؤثرة قائلا:
رحل الشهم الشجاع، رحل الحارس الأمين ، رحل البطل المقدام ، رحمك الله ياعبدالعزيز ، اللهمّ إنّه أدى الأمانة وحفظها اللهم تقبله من الشهداء ، واغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ..

ووصف الكاتب السعودي عدنان جستنية مدى تأثر شعب المملكة وحزنه على فراق الشهيد البطل قائلا: هذا هو شعب المملكة العربية السعودية لمحبتهم الكبيرة لملوكهم شاهدنا واطلعنا وتابعنا حجم ومدى تأثرهم لمقتل حارس امين مخلص في اداء عمله.
رسالة حب ووفاء
كلنا واحد كلنا واحد
كلنا سلمان كلنا محمد

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