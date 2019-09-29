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منوعات

مقتل سائح كندي في حادث قفز بالمظلة في جبل كليمنجارو بتنزانيا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:39 م
جبل كليمنجارو بتنزانيا
جبل كليمنجارو بتنزانيا
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رويترز
قال مسؤول في سلطة المتنزهات الوطنية بتنزانيا يوم الأحد إن سائحا كنديا لقي حتفه في حادث قفز بالمظلة في جبل كليمنجارو.

وقال باسكال شيلوتيتي كبير مساعدي مفوض الصيانة في سلطة المتنزهات الوطنية لرويترز إن السائح الكندي سقط ليلقى حتفه بعد أن تعطلت مظلته.

ويبلغ ارتفاع جبل كليمنجارو، وهو أعلى قمة في أفريقيا، نحو 6000 متر فوق سطح البحر.

وقال شيلوتيتي "وقع الحادث يوم السبت حوالي الساعة التاسعة صباحا عندما بقيت مظلة السائح دون فتح، تسلق الجبل يوم 20 سبتمبر وحاول النزول قفزا بالمظلة".

ولم يتضح ما إذا كان أقارب السائح أحيطوا علما بمقتله.

والقفز بالمظلات في جبل كليمنجارو شائع حيث تتاح للسائحين فرصة المزج بين رحلات السفاري في الأدغال والتنزه بالمظلات وحوادث القفز بالمظلات نادرة هناك.

ويتسلق جبل كليمنجارو نحو 50 ألف سائح سنويا والسياحة هي المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في تنزانيا ويبلغ عائدها السنوي نحو مليارين ونصف المليار دولار.
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