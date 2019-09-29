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رياضة

نجم الزمالك يفتح النار على بعثة فريق جينيراسيون السنغالي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:22 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
فتح أيمن يونس، نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق، النار على بعثة فريق جينيراسيون السنغالي عقب إصرار البعثة على التغيب عن مباراة الفريق أمام الزمالك مساء اليوم في برج العرب. 

وكتب أيمن يونس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مسؤولو فريق جينرسيون السنغالي.. تصرفاتهم غير مقبولة أو مفهومه .. هما بيستندوا علي ايه لرفضهم لعب المباراة ضد الزمالك اليوم .. لوائح الاتحاد الأفريقي واضحة وفي صالح الزمالك تماما في شق التأجيل والظروف واضحة مش محتاجة توضيح للأحداث في مصر .. حاجة غريبة وتصرفات غير مبررة ... "
وكان فريق جينيراسيون، رفض السفر إلى الإسكندرية لمواجهة الزمالك، متمسكًا بخوض اللقاء على ملعب بتروسبورت، رغم موافقة "كاف" على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتقام اليوم الأحد بدلًا من أمس السبت، ونقلها إلى ملعب برج العرب بناءً على طلب الأمن.

يذكر أن مباراة الذهاب بين جينيراسيون فوت والزمالك، التي أقيمت في السنغال، انتهت بهزيمة الأبيض بنتيجة 2-1.
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