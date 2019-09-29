نجم الزمالك يفتح النار على بعثة فريق جينيراسيون السنغالي

فتح أيمن يونس، نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق، النار على بعثة فريق جينيراسيون السنغالي عقب إصرار البعثة على التغيب عن مباراة الفريق أمام الزمالك مساء اليوم في برج العرب.





وكتب أيمن يونس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مسؤولو فريق جينرسيون السنغالي.. تصرفاتهم غير مقبولة أو مفهومه .. هما بيستندوا علي ايه لرفضهم لعب المباراة ضد الزمالك اليوم .. لوائح الاتحاد الأفريقي واضحة وفي صالح الزمالك تماما في شق التأجيل والظروف واضحة مش محتاجة توضيح للأحداث في مصر .. حاجة غريبة وتصرفات غير مبررة ... "