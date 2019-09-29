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أخبار البلد

فعاليات ثقافية كورية جديدة في القاهرة والإسكندرية مطلع أكتوبر

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:54 م
مدير المركز الثقافي
مدير المركز الثقافي الكوري
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محمد وديع
أعلن يانج سانجن مدير المركز الثقافي الكوري في مصر عن الفاعليات والأنشطة الثقافية التي ينظمها المركز خلال شهر أكتوبر، في إطار الربع الأخير من الموسم الثقافي لعام ٢٠١٩.

وأوضح سانجن خلال مؤتمر صحفي أقيم بمقر المركز بهذه المناسبة أن الفعاليات تشمل إقامة يوم ثقافي كوري في نادي الاتحاد السكندري بالإسكندرية يوم 8 أكتوبر .

وأوضح سانجن، خلال المؤتمر الصحفي أنه يتم الأعداد كذلك لاحتفالية كبري في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية يوم 9 أكتوبر لفرقة الساكسفون "أسكوز"، موضحا أن الفرقة لاقت شعبية كبيرة أثناء غناءها في مصر العام الماضي.

وأضاف أنه سيتم الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الكوري الجنوبي 10 أكتوبر والذي يعقد على شرف السفير.

وتابع أن مدينة الإسكندرية ستشهد خلال الفترة من 7 وحتى 9 أكتوبر القادم عرضا بحريا تقوم به القوات البحرية الكورية بمشاركة القوات المصرية، لافتا إلي أنه يجري الإعداد ليوم ثقافي كوري في الإسكندرية كذلك في 8 أكتوبر بهدف تعريف جماهير الإسكندرية على الثقافة الكورية من خلال تجربة الأكل والملبس والآلات الكورية بجانب العرض العسكري البحري.

وشكر سانجن الشعب المصري على تجاوبه مع الثقافة الكورية.
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