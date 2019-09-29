أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون .. أين يتواجد الفريق السنغالي الآن ؟



وكشفت مصادر خاصة أن الفريق السنغالى يرفض كافة المحاولات حتى الآن قبل 60 دقيقة من انطلاق المباراة ولا يزال الفريق متواجدا بمقر إقامته فى أحد الفنادق بمصر الجديدة.





ويأتي موقف إدارة النادي السنغالي رغم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" أعلن رسميًا عن نقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، مرسلًا خطابًا ينص على ذلك القرار إلى النادي السنغالي.



وأصدر نادي جنراسيون فوت عبر موقعه الرسمي بيانا للحديث عن الأزمة جاء نصه كالتالي: "أنه من الغريب أن يرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا يفيد بتأجيل المباراة ونقلها إلى ملعب آخر، إلى النادي يوم 27 سبتمبر في الساعة الرابعة عصرًا، أي قبل موعد المباراة المحدد سابقًا بيوم واحد فقط.



وذكر البيان: "كيف يمكن أن يتم إعلامنا بتأجيل المباراة قبلها بـ24 ساعة فقط، من المستحيل بالنسبة لنا أن نخوض المباراة في الإسكندرية، نطالب الجميع باحترام اللوائح، ونحن متمسكين بحقوقنا في لعب المباراة على بتروسبورت، كما استنكر البيان منع بعثة الفريق من خوض تدريبها على ملعب بتروسبورت، مشيرًا: "يجب أن نخوض تدريبنا على ملعب المباراة قبل 24 ساعة من انطلاقها".



لا تزال بعثة نادي جينيراسيون فوت بطل السنغال ترفض التحرك نحو ملعب برج العرب، رغم وصول الأتوبيسات التي أرسلتها إدارة نادي الزمالك أمام مقر إقامة البعثة بالقاهرة، لخوض لقاء إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.