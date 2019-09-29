أحمد موسى: الإخوان فشلوا في حشد 50 ألف متظاهر الجمعة الماضية

قال الإعلامى أحمد موسى، إن التنظيم الإرهابى يحاول حشد 50 ألف متظاهر فى الشوارع لاقتحام ميدان التحرير.



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "كل قنوات وصفحات الإخوان فشلت فى حشد 50 ألف في الشارع ومصابون بحالة إحباط كبيرة".



وأكمل: "الإخوان عاوزين خراب البلد ويستغلون الهارب محمد على لدعوة الناس للتظاهر".

