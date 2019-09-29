من التسمم الممباري إلى تحذير الصحة.. القصة الكاملة لـ كارثة فسيخ الإسكندرية

ليس موسم رواج الفسيخ، وهو ما قلل من روعة الأمر وأعداد المصابين بالتسمم بسبب فساد الفسيخ بالاسكندرية، والذين وصل عددهم وفقا لآخر بيانات وزارة الصحة إلى 21 حالة.



البداية من مركز السموم



بدأ مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، في استقبال حالات تسم منذ الصباح، ولم يُعرف سبب معين لتعدد الحالات الواردة في البداية.



وقالت لدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم، أن المصابين تناولوا فسيخ، حيث كشفت ان الفسيخ قبل مرحلة التمليح ربما يكون أصيب بنوع من البكتيريا زادت خطورته.



وأضافت أن أن 13 مريضا حصلوا على المصل المضاد لتسمم الفسيخ، فيما جرى حجز 11 حالة بوحدة العناية المركزة، كما حذرت جميع المواطنين من تناول الفسيخ.



التسمم الممباري



وزارة الصحة بدورها أعلنت توافر مخزون كافٍ من مصل التسمم الممباري (البتيوليزم)، والذي يستخدم في حالات التسمم الغذائي وذلك بجميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية.



وقال الوزارة في بيان تحذيري، إن ذلك يأتي تزامنًا مع ماتم رصده في الآونة الأخيرة في بعض المحافظات من وجود أسماك بوري نافقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد يؤدي تناولها إلى حدوث حالات تسمم غذائي خاصةً التسمم الممباري (البتيوليزم)، واستقبال مركز السموم بمحافظة الإسكندرية لعدد من حالات تسمم بالفسيخ.



صحة البرلمان: ميكروب مجهول



"ارتفاع عدد المصابين بعد تناول وجبات الفسيخ إلى 21 حالة فى هذه الفترة أمر غاية الخطورة ويتطلب تدخل سريع من الاعلام لـ تنبيه المواطنين من تناول الفسيخ".. بهذه العبارات صرح النائب سامى المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب لـ صدى البلد، محذرا من من تناول الفسيخ فى الوقت الحالى نظرا لانتشار ميكروب مجهول به حتى تتخذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الظاهرة واتخاذ ما يلزم.



وكان مركز السموم بالإسكندرية قد أصدر بيانا عاجلا، أمس، بشأن ما تم رصده من تزايد حالات تسمم الفسيخ، مطالبا جميع المواطنين بالامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناوله، واصفا الوضع بالكارثي.