من غير ولا مليم .. طريقة مذهلة لعلاج انسداد الأنف في البرد

يعانى عدد كبير من النساء والرجال من مشكلة انسداد الأنف نتيجة الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد خاصة خلال فصل الشتاء مما يسبب لهم الانزعاج وعدم القدرة على التنفس بشكل صحيح.



وقدم موقع " boldsky " حل طبيعى يساعد فى حل هذه المشكلة بدون إنفاق أي مبلغ مالى.



وتعتمد الطريقة على استخدام بخار الماء فى علاج المخاط وتعد اسهل وسيلة لتطبيق هذه الطريقة هى الاستحمام بالماء الساخن حيث تساعد الرطوبة في تخفيف الصعوبات الناتجة عن انسداد الأنف.



وهناك طريقة أخرى لاستخدام بخار الماء الساخن فى علاج انسداد الانف وهي استخدام جهاز البخار مباشرة لعلاج انسداد الأنف.

