بشرى سارة.. أول رد من البرلمان على قرار الرئيس السيسي بشأن بطاقات التموين

بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي متابعة إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين، طالب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة سرعة البث في إرجاع المواطنين الذين تم حذفهم بشكل عشوائي من بطاقات التموين، مشيدا بقرار الرئيس السيسي الذي انحاز لمحدودي الدخل.



وقال "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن السلع التموينية التي تقدمها الدولة للمواطن البسيط تعتبر مصدر الرزق الأول للمواطن، مؤكدًا أن ماتم في السابق من حذف المواطنين بشكل عشوائي من خلال وزارة التموين يعد أمر غير مقبول نهائيًا.



وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن خير دليل أن قرارات الحذف التي تمت خلال الفترة الماضية خاطئة هو تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي متابعة الإجراءات تنقية البطاقات التموينية بشخصه، لافتًا إلى ضرورة إضافة المواليد أيضا وتعويض المواطنين الذين تم حذفهم بشكل عشوائي على حسب المدة التي تم وقف بطاقة التموين الخاصة بهم.



وشدد النائب على ضرورة تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا.



فيما أشاد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الاغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل بإعادة توجيه الحكومة لتوجيه الدعم وخاصة فى مراجعة تنقية بطاقات التموين مؤكدا فى بيان له منذ قليل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما وأبدا منحاز للمواطن البسيط ومطلع على أحواله وحريص على دعمه وتوفير احتياجاته.



وأضاف القصبى أن مصر الجديدة تسير فى الاتجاه الصحيح نحو بناء دولة قوية رائدة على مختلف الأصعدة وفي بالها رقم واحد وهو المواطن المصرى صاحب السيادة.



يأتي ذلك بعد أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.



وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".



وواصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الفترة السابقة استهداف غير المستحقين للدعم من خلال محددات الاستبعاد بعد انتهاء استهداف المستبعدين من المرحلة الرابعة وقرب الإعلان عن محددات المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين والدعم وفقا لمعايير تحددها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية ترتبط بمعدلات الدخل والإنفاق.



موعد إعلان المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين



المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين والمقرر إعلانها قريبا؛ حيث أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عملية تنقية البطاقات من غير المستحقين مستمرة طوال الوقت وأن الوزارة لن تنتهي من عمليات تنقية البطاقات بانتهاء مرحلة محددة حتى يتم التأكيد على تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين.



محددات المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين



وتواصل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وضع محددات استهداف المستبعدين من الدعم في المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين عن طريق معدلات الدخل والإنفاق؛ حيث ستتضمن محددات المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين 12 محددا أعلنتهم وزارة التموين خلال المرحلة الرايعة كالاتي:

12 شرطا ضمن محددات المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين



1- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات شهريًا.



2- الأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات.



3- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.



4- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.



5- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.



6- الأسرة لديها حيازة زراعية اكثر من 15 فدانا.

7- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.



8- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.



9- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.



10 - الأسرة لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.



11- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.



12- الأسرة لديها مهنة عليا.



واستهدفت وزارة التموين والتجارة الداخلية حذف حوالي 500 ألف غير مستحق للدعم خلال مراحل الاستبعاد الأربعة الأخيرة وفقا لمعايير حددتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية التي تضم وزارات التموين والتضامن والاتصالات والمالية والرقابة الإدارية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ووقف إهدار الدعم والقضاء على مافيا الاستيلاء عليه.