ولي العهد السعودي يرد على اتهامه بالضلوع في قتل خاشقجي

نفى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن يكون قد أمر بقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، كما دعا إلى تقديم أي معلومة بخصوص هذه الاتهامات إلى الرأي العام.



وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تحمله مسئولية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، باعتبار أن القتلة موظفين حكوميين سعوديين.



وقال ولي العهد السعودي في حوار له مع قناة سي.بي.إس الأمريكية: "اتحمل المسؤولية كاملة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي لان القتلة هم موظفون حكوميون سعوديون".



كما نفى ولي العهد السعودي أن يكون مقربون منه متورطون في التخطيط لقتل خاشقجي، قائلا: "لا توجد معلومات أو أدلة واضحة على أن شخصًا مقربًا مني فعل شيئًا لتحقيق هذا الغرض".





