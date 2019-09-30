ياسين السقا يكشف حقيقة انفصال والده النجم أحمد السقا عن أمه

نفى ياسين السقا، صحة ما أثير مؤخرًا من أقاويل حول انفصال والده النجم أحمد السقا، عن والدته، ليضع حدًا لكل الأقاويل التي تم تداولها خلال الفترة القليلة الماضية.



قام بنشر صورة لوالده ولوالدته من حفل مهرجان الجونة السينمائي، وذلك أثناء تواجد أحمد السقا على منصة المهرجان، بينما كانت زوجته تقف لتقوم بتصويره، وعلق ياسين على الصورة قائلًا : "ما شاء الله"، وهو الأمر الذي ينفي تمامًاً انفصالهما.



يذكر أن آخر أعمال السقا، هو مسلسل "ولد الغلابة" والذي خاض به السباق الرمضاني الماضي بمشاركة العديد من النجوم منهم الفنانة مي عمر.