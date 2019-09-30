أندريه زكي يشارك في احتفالية رسامة شيوخ وشمامسة بإنجيلية نيوجيرسي

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فى احتفالية الكنيسة الإنجيلية العربية بايست برونزويك بنوجيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة رسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة.



وحضر الاحتفالية عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، منهم الأستاذة نادية هنري، والأستاذ ماجد طوبيا، وشاركت الأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية.



كما شارك في الاحتفالية الشيخ رضا البطل، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالعبور، وعدد من قسوس وشيوخ الكنيسة الإنجيلية بنيوجيرسى ونيويورك.

