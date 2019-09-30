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أخبار البلد

خبراء عالميون فى جراحات الغدد والأنف والأذن والوجه والفكين في 3 مستشفيات عسكرية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:02 م
مستشفى
مستشفى
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محمد إبراهيم
يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور هشام زيتون خبير جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرأس والرقبة والغدة الدرقية بجامعة يتسى بالمملكة المتحدة وذلك فى الفترة من 17 وحتى 27 أكتوبر الحالى.

كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الأستاذ الدكتور محمد الجولمى خبير جراحات الوجة والفكين بالمملكة المتحدة فى الفترة من 19 وحتى 24 أكتوبر الحالى .

ويستضيف المستشفى الجوى العام، الأستاذ الدكتور نيل صمويل تولى خبير جراحات الغدد الدرقية واللعابية والنكافية بمستشفى جامعة أمبريال بلندن بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 19 وحتى 28 أكتوبر الحالى .

وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية يوميًا عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية.
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