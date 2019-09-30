إزالة صفار الأسنان في المنزل.. 6 طرق غير مكلفة لـ جمال ابتسامتك

لماذا تتحول الأسنان إلى اللون الأصفر؟





1- ترقق طبقة المينا

تتكون الطبقة الخارجية للأسنان من مينا بلون أبيض وتحمي بنية الأسنان العميقة، وتحت المينا طبقة من الأنسجة تسمى العاج، وهي بنية صفراء اللون، عندما تضعف طبقة المينا، تبدأ الأسنان في التحول للون الأصفر.



2- التصبغ

فبعض الأطعمة والمشروبات وأهمها القهوة تسبب تصبغ الأسنان وتغيير لونها إذا لم يتم الاعتناء بها جيدًا، كذلك التدخين.



إزالة اصفرار الأسنان في المنزل



بخطوات سهلة وبسيطة ومواد طبيعية آمنة، يمكنك إزالة صفار الأسنان في المنزل بأقل تكلفة، إليك أسهل وأسرع الطرق:



1- صودا الخبز " بيكربونات الصوديوم"

وهي طريقة شائعة لـ إزالة صفار الأسنان بشكل سريع، وذلك عن طريق غمس الفرشاة في مسحوق صودا الخبز وتفريش الأسنان بها، لكن عند استخدام بيكربونات الصوديوم للأسنان يجب توخي الحذر؛ لأن الإفراط في استخدامها يسبب تآكل طبقة المينا، لذا من الأفضل تطبيق هذه الطريقة مرة واحدة بالأسبوع.



2- خل التفاح

وهو مفيد في قتل البكتريا وتنظيف الفم وتبييض الأسنان، ويتم استخدامه عن طريق وضع ملعقة كبيرة من خل التفاح في ربع كوب ماء، ومضمضة الفم والأسنان بها وتركها لمدة دقيقتين.



3- استخدام بيروكسيد الهيدروجين

وهو مادة تباع بالصيدليات، ويساعد في إزالة صفار الأسنان، ويمكن استخدامه مع صودا الخبز، لكن دون الإفراط في استخدامه لفترات طويلة.



4- الليمون

وهو وسيلة فعالة وآمنة في تبييض الأسنان وقتل البكتريا، عن طريق تدليك الأسنان بنصف فص ليمون لمدة 5 دقائق ثم شطفها.



5- الفراولة وصودا الخبز

قومي بهرس ثمرة من الفراولة وضيفي عليها ملعقة من بيكربونات الصوديوم، وقلبيها جيدًا ثم اغمسي الفرشاة في الخليط ونظفي بها أسنانك مع التفريش لمدة دقيقتين.



6- قشر الموز: وهي طريقة سهلة وبسيطة وآمنة تمامًا في إزالة صفار الأسنان في المنزل، فبعد تناول الموز، يمكن استخدام الطبقة الداخلية لقشرة الموز وتدليك الأسنان بها لمدة 5 دقائق ثم شطفها.



نصائح لـ إزالة صفار الأسنان بالمنزل

هناك العديد من الخطوات والنصائح التي يجب اتباعها من أجل الحفاظ على صحة الأسنان وبياضها بشكل طبيعي يوميًا، ومنها:



1- شرب الكثير من الماء خاصة عند تناول مشروبات الكافيين والقهوة التي تسبب إصفرار الأسنان.



2- إضافة الحليب للشاي والقهوة، وبذلك يقلل من تاُيرها على تصبغ الأسنان.



3- غسل الأسنان مرتين يوميًا، عند الاستيقاظ وقبل النوم، ويفضل غسلها أيضًا بعد كل وجبة.



4- تناول الفراولة والجبن الشيدر، حيث أن الفراولة تحتوي على حمض الماليك وهو عامل رئيسي في تبييض الأسنان، أما الجبن الشيدر فيحتوي على حمض اللبنيك وهو أيضًا يعزز صحة الأسنان.



5- بعض الخضراوات والفواكه لها تأثير كبير على صحة أسنانك منها التفاح، الكرفس، البابايا والأناناس، فهي جيدة لتلميع الأسنان ولصحة اللثة، كما أنها تزيد من إنتاج اللعاب الذي يحمي صحة الفم.



6- استخدام خيط الأسنان يوميًا، لتنظيف المناطق الضيقة بين الأسنان من بقايا الطعام.



7- استخدام صودا الخبز مرة أسبوعيًا، فهو يعمل على تبييض لون الأسنان لكن دون الإفراط في استخدامه.



مصدر المعلومات موقع healthline الطبي.

إزالة صفار الأسنان في المنزل من الأمور التي تشغل بال الكثيرين ويحاولون الوصول إلى طريقة سهلة وبسيطة لـ تبييض الأسنان بدلًا من اللجوء إلى عمليات تنظيف الأسنان وتبييضها التي يجريها الأطباء المتخصصون، لكنها تحتاج تكلفة عالية، لذا يبحث الكثير عن طرق إزالة صفار الأسنان في المنزل بمواد طبيعية رخيصة للحصول على أسنان بيضاء نظيفة بأقل ثمن.تتحول الأسنان إلى اللون الأصفر لسببين وهما: