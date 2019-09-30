بـ الأصفر.. هبة مجدى بـ إطلالة أنيقة في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هبة مجدى عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة أثناء قضاء عطلتها.





وظهرت الفنانة هبة مجدى مرتدية تيشيرت أصفر ووضعت ميكب خفيفًا مع أحمر الشفاه وأسدلت شعرها على كتفيها.





وخطفت الفنانة هبة مجدى أنظار متابعيها وانهالت التعليقات "الجمال، امل حياتى، عنوان الاناقة، ربنا يباركلك، ماشاء الله، ياروحى، الجميلة".





يذكر أن آخر مشاركات هبة مجدى الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية براد شاى ويشاركها البطولة هانى عادى وعبير صبرى وتونى ماهر وثناء شافع وأن المسلسل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.