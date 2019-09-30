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رياضة

تحدي ركلات الجزاء وتألق حراس المرمى في مران الإسماعيلي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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نور عادل
شهد المران الرئيسى للإسماعيلى مساء اليوم تألق رباعى حراس المرمى محمد فوزى ومحمد مجدى وأيمن رجب ومحمود عبد المنصف.

وخصص مدربهم سعفان الصغير تدريبات على كيفية التعامل مع التسديدات والكرات العرضية باعتبارهما احد أهم نقاط القوة للفريق البورسعيدى.

فى ذات السياق، أقيم تحد خاص بين اللاعبين على ركلات الجزاء على هامش المران.

ويلتقى الإسماعيلى منافسه المصرى البورسعيدى يوم الأربعاء القادم على ملعب برج العرب بالاسكندرية فى الأسبوع الثانى من الدورى المحلى.
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