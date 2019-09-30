ملايين صدام كلمة السر.. مفاجأة حول معارضة جاك شيراك للحرب على العراق

تزامنا مع جنازة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، كشف السير ريتشارد ديرلوف وهو رئيس سابق لاستخبارات بريطانيا MI6 عن تلقي شيراك رشاوي ضخمة من الزعيم العراقي الراحل صدام حسين قبل عدة سنوات.



وقال ديرلوف إن صدام حسين دفع نحو 6.1 مليون دولار إلى الراحل جاك شيراك من أجل معارضة غزو العراق، حيث كان رئيسا للبلاد منذ 1995 حتى 2007، وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.



وتمتع جاك شيراك بشعبية كبيرة في العالم والدول العربية بشكل خاص، بسبب مواقفه من أبرز القضايا التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد موقفه التاريخي في الأمم المتحدة عام 2003، المعارض للحرب التي قررت الولايات المتحدة شنها على العراق.



وأضاف ديرلوف أن بريطانيا وأمريكا كان لديهما مؤشرات ومعطيات قوية تفيد بأن جاك شيراك تلقى تمويلا من صدام حسين لحملاته الانتخابية الرئاسية في 1995 و2002، موضحا أن تلك الأموال دفعت من الثروة الشخصية لصدام حسين عن طريق وسطاء.



وتحدث ديرلوف عن علاقة مثيرة للجدل بين شيراك وصدام حسين، مشيرا إلى أن معارضة شيراك لغزو العراق لم تكن مسألة أخلاقية بل ارتبطت بتلك العلاقة التي كانت ستؤثر على سمعة شيراك السياسية حال كشفها في ذلك الوقت.



من جانبها، قالت المتحدثة باسم سفارة باريس في لندن أوريلي بونال إن "التاريخ أظهر أن شيراك اتخذ قرارا صحيحا".



كان شيراك قد عارض قرار غزو العراق عام 2003 في الأمم المتحدة، واستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يشرع التدخل العسكري.



ورحل شيراك عن عمر ناهز 86 عاما يوم الخميس وأقامت فرنسا مراسم تأبين وجنازة رسمية بدأت بتكريم عسكري في مجمع أنفاليد، تلاه قداس حضره العشرات من الشخصيات العامة والسياسية من مختلف أنحاء العالم.