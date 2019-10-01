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مرأة

كارثة تفعلها السيدات عند التنظيف بخليط كلوركس وفلاش

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:31 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تعتمد العديد من السيدات علي انواع مختلفة من المنظفات، وحذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري من عادة لبعض السيدات وهو خلط مسحوق الفلاش بالكلور او الكلوريكس.

وتقول سماح ان الفلاش مادة تستخدم في تنظيف الاحواض والحمام وتعتبر المادة الفعالة فيه اسمها حمض الهايدروكلوريك Hcl واللكلور ويستخدم لتنظيف البيت والملابس وتبيض الحمام وهكذا ..المادة الفعالة فيه هيبوكلوريت الصوديوم Naclo عندما تخلطيهم بيحصل تفاعل بينهم 2Hcl+2Naclo👉Nacl+H2o+Cl2.


واوضحت ان CL2 وهو غاز الكلور السام والذي بيسبب اختناق واغماء ولو المكان مقفول او التهوية بسيطة يسبب وفاه غير ان خلطهم مع بعضهما كل واحد يبطل مفعول الاخر ولذلك فلايكون هناك لها اي فائدة .
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