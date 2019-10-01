الأوراق والخطوات.. كيفيفة استخراج بطاقتى الاستيراد والتصدير

يكون لك الحق كتاجر أو رجل أعمال فى استيراد بضائع من الخارج، كما يجب أن تكون مسجل فى سجل المستوردين التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فيمكنك استخراج البطاقة الاستيرادية مباشرة.



أوضح تامر الباشا المحامى والخبير القانونى خطوات استخراج بطاقة الاستيراد وبطاقة التصدير.



أولا:

يجب أن يكون لديك محل أو مكان لممارسة النشاط بعقد ملكية ثابت التاريخ أو عقد إيجار سابق التاريخ وفى حالة عقد الإيجار ينص فيه أن النشاط شركة استيراد وتصدير وتوكيلات تجارية.



ثانيا:

تتقدم الى مأمورية الضرائب التابع لها مقر شركتك لأستخراج بطاقة ضربية تذكر فيها النشاط استيراد وتصدير ومن المفروض أن تجرى المأمورية معاينة لمكان النشاط ولكن الواقع العملى أن ذلك لا يتم وتكتفى مأمورية الضرائب بأرغامك على دفع مبلغ تحت حساب الضريبة خاضع للمساومة بينك وبين المأمورية وهو يتراوح ما بين مائة الى خمسمائة جنية وتحصل على إيصال يفيد أستخراج البطاقة يمكن أن تباشر باقى الإجراءات به دون انتظار للحصول على البطاقة نفسها لأن ذلك يستغرق حوالى شهر.



ثالثا:

تتقدم بعد ذلك الى مكتب السجل التجارى التابع له ومعك أصل عقد بالإيجار والبطاقة الضريبية أو الإيصال الخاص بها بالاضافة الى بطاقة ضريبية وتحصل منها بعد ملىء الأستمارات اللازمة واستخراج شهادة مزاولة التجارة من الغرفة التجارية التابع لها على السجل التجارى ويستغرق ذلك الإجراء حوالى أسبوع.



رابعا:

تأتى الخطوة الأخيرة التى تذهب فيها الى مكتب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهو موجود فى عاصمة المحافظة التى يقع بها مقر شركتك وبحوزتك المستندات الأتية:



أصل البطاقة الشخصية

أصل شهادة التجنيد أو المعافاة منها

أصل شهادة الميلاد

أصل المؤهل العالى فى الحالة الأولى وفى الحالة الثانية

سجل تجارى مضى عليه عامان وشهادة مزاولة التجارة لمدة عاميين سابقيين

البطاقة الضريبية

نسختيين من السجل التجارى

بالإضافة إلي رسوم البطاقة الاستيرادية



ملحوظة: نفس الإجراءات تتبع فى حالة طلب بطاقة تصدير الإ أن بطاقة الاستيراد تسرى لمدة ٥ سنوات أما بطاقة التصدير فتسرى لمدة ٣ أشهر وتمتد الى ٥ سنوات بعد الحصول على دورة بمركز التجارة الخارجية بمدينة نصر بمبلغ ٥٠٠.

