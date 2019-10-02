مش للتجميل فقط.. كل ما لا تعرفه عن البلازما لعلاج أمراض الجلدية

قال الدكتور رامى العنانى إستشارى جراحة التجميل و زميل الكلية الملكية بانجلترا ، ان حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية PRP من أحدث الطرق التي توصل إليها العلم في علاج العديد من الأمراض الجلدية .
وأوضح الدكتور رامى العنانى علي صفحته بالفيسبوك، أن علاج البلازما هى عملية تجديد الخلايا و ما تنتجه من عناصر حيوية ضرورية لحيوية الجلد مثل الكولاجين وهو البروتين و الذى تتكون منه معظم الطبقة الثانية من الجلد ليجعل من البشرة أكثر حيوية وشباب ويأتى دور الكولاجين فى تماسك و قوة الجلد .
وأضاف الدكتور رامى العنانى أن حقن البلازما هى حقن غنية بالصفائح الدموية تقوم بدورها بتحفيز أنقسام الخلايا الجذعية المسؤله عن تجديد الخلايا التالفة و بدورها ينتج الكولاجين الذاتى للجسم و تجدد الأنسجه و تقلل عوارض الشيخوخة بالجسم كما تزيد من الدورة الدموية التي تقوم بتغذية البشرة بما تحتاجها من مواد لازمة لنضارة البشرة.
وأشار الدكتور رامى العنانى ان حقن البلازما بتحفيز الخلايا الجذعية فى فروة الرأس على تجديد الخلايا المسؤولة عن توليد الشعرة من جذورها, و أيضا تنبت شعر جديد فى المناطق التى ليس بها شعر بعوامل وراثية أو هرمونية.
وأكد الدكتور رامى العنانى أن عنصر الأمان فى علاج حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية PRP من طريقة تكوينها ,حيث تعتمد على فصل أحد مكونات دم المريض (البلازما) وإعادة حقن البلازما لنفس المريض مرة أخرى بعدة طرق، منها أن تحقن البلازما نفسها داخل البشرة على طريقة الميزوثيرابى لإعادة النضارة للبشرة، أو تحقن في فروه الرأس أيضا بطريقة الميزوثيرابى لإعادة نمو الشعر، كما أنها تضاف للدهون الذاتية التي تم سحبها من نفس المريض ويتم حقن هذه الدهون الذاتية مع البلازما الذاتية في الأماكن المرغوب حقنها وتعبئتها بالدهون حيث تعطى البلازما الذاتية تماسك أكثر للدهون وتطيل بقاء الخلايا الدهنية المحقونة بصورة كبيرة.