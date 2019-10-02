مش للتجميل فقط.. كل ما لا تعرفه عن البلازما لعلاج أمراض الجلدية

قال الدكتور رامى العنانى إستشارى جراحة التجميل و زميل الكلية الملكية بانجلترا ، ان حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية PRP من أحدث الطرق التي توصل إليها العلم في علاج العديد من الأمراض الجلدية .





وأوضح الدكتور رامى العنانى علي صفحته بالفيسبوك، أن علاج البلازما هى عملية تجديد الخلايا و ما تنتجه من عناصر حيوية ضرورية لحيوية الجلد مثل الكولاجين وهو البروتين و الذى تتكون منه معظم الطبقة الثانية من الجلد ليجعل من البشرة أكثر حيوية وشباب ويأتى دور الكولاجين فى تماسك و قوة الجلد .





وأضاف الدكتور رامى العنانى أن حقن البلازما هى حقن غنية بالصفائح الدموية تقوم بدورها بتحفيز أنقسام الخلايا الجذعية المسؤله عن تجديد الخلايا التالفة و بدورها ينتج الكولاجين الذاتى للجسم و تجدد الأنسجه و تقلل عوارض الشيخوخة بالجسم كما تزيد من الدورة الدموية التي تقوم بتغذية البشرة بما تحتاجها من مواد لازمة لنضارة البشرة.





وأشار الدكتور رامى العنانى ان حقن البلازما بتحفيز الخلايا الجذعية فى فروة الرأس على تجديد الخلايا المسؤولة عن توليد الشعرة من جذورها, و أيضا تنبت شعر جديد فى المناطق التى ليس بها شعر بعوامل وراثية أو هرمونية.



