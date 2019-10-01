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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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مرأة

كارثة .. 3 أدوية تسبب الصداع والأخيرة صادمة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:03 م
صدى البلد
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قسم المرأة
توجد أعراض جانبية كثيرة لعدد من الأدوية، ويحظى الصداع بالشهرة الأوسع بين هذه الأعراض.

لا شك أن الشعور بالصداع أمر مزعج للغاية ومن شأنه التسبب في كثير من الألم، لذلك من الجيد أنه نشر موقع " ويب ام دي " أكثر الأدوية المتسببة في الصداع لتجنبها.

- حبوب منع الحمل :-
نجد بعض النساء المصابات بالصداع النصفي يتناولون حبوب منع الحمل وغيرها من وسائل منع الحمل الهرمونية، مثل البقعة أو الحلقة المهبلية، لذلك أجريت بعض الدراسات التي أثبتت أن الصداع النصفي شريك دائم لأغلب أدوية خاصة بالهرمونات خاصة أدوية منع الحمل.

- أدوية الصدر والقلب :-
الصداع هو أحد الآثار الجانبية الشائعة لتلك الأدوية، حيث يمكن أن يكون الصداع من خفيف إلى متوسط ​​بعد تناول الدواء بفترة قصيرة ، أو قد تصاب بصداع نصفي حاد بعد حوالي 3 إلى 6 ساعات، كما أنه قد يكون لديك أيضًا غثيان أو قيء أو حساسية للضوء ويتلاشى الصداع عندما يعتاد الجسم على الدواء.

- أدوية الصداع :-
من الصدام معرفة أن أدوية علاج الصداع نفسها من شأنها التسبب في الشعور بالصداع،ولكن الحقيقة هي أن بعض الأدوية التي تستخدم لعلاج الصداع يمكن أن تتسبب فيه بالفعل، حيث يطلق عليه "صداع انتعاش"، فيحدث ذلك عند استخدام أدوية تخفيف الألم عدة مرات في الأسبوع فعندما يختفي دوائك، ستصاب بالصداع مرة أخرى، مما يؤدي بك إلى تناول المزيد من الأدوية.
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