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رياضة

جوميز يحرز للفريقين وصدمة قطرية.. أبرز أحداث تقدم الهلال على السد في الشوط الأول

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:40 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أحرز السد الهدف الأول عن طريق جوميز لاعب الهلال السعودي بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة الرابعة عشر من زمن الشوط الأول.

و سرعان ما تعادل الهلال عن طريق الفرنسى جوميز بعد تلقية عرضية من الجانب الأيمن فى الدقيقة الثالث و و الثلاثون من زمن الشوط الأول.

و تلقى جمهور السد صدمة كبيرة بعد طرد حكم اللقاء للاعب عبدالكريم حسن فى الدقية الخامسة و الثالثون بعد إعتراضة بطريقة غير لائقة على حكم اللقاء.

و تقدم الهلال لأول مرة فى اللقاء عن طريق على البلهى قبل إنتهاء الشوط الأول بدقيقة واحدة.

و يلتقي فريق الكرة بنادي الهلال السعودي أمام منافسه السد القطري، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دوري نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام مباراة الهلال والسد القطري على ملعب استاد جاسم بن حمد، ضمن منافسات البطولة الآسيوية.

وتمكن فريق السد القطري من الوصول للدور قبل النهائي بعد الفوز على النصر السعودي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وتأهل الهلال بعد إقصائه لنظيره الاتحاد السعودي، والفوز بنتيجة 3-1، في مباراة الإياب بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.
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