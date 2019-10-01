أول تحرك داخل البرلمان لتأجيل موعد زيادة أسعار فاتورة الكهرباء

أعلن حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيقوم بتقديم طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن تأجيل موعد زيادة أسعار فواتير الكهرباء التي التي من المقرر زيادتها خلال شهر يوليو القادم حسب قرار وزارة الكهرباء.





وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المواطن المصري تحمل فاتورة البناء والبقاء ولابد أن تكثف الحكومة جهدها لإشباع المواطن ورفع مستوى المعيشية قبل أن تفكر في زيادة الأسعار الكهرباء، وبعد ذلك يمكن أن تقوم بزيادتها وليس العكس.





وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه سيقوم بتقديم طلب الإحاطة إلى الدكتور على عبد العال خلال الأيام القادمة لتأجيل موعد الزيادة والعمل فورًا على تحسين مستوى معيشة المواطن حتى يشعر بالتحسن الكامل.





يأتي ذلك بعد أن طبقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الزيادة الجديدة لأسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بدءًا أول أيام شهر يوليو 2019، حيث تبلغ أقل زيادة فى فاتورة الكهرباء شهريًا 4 جنيهات، فيما تبلغ أكبر زيادة شهريًا 93.5 جنيه.





ونشر "صدي البلد" فى حينه قيمة فاتورة الكهرباء بعد الزيادات الجديدة، التي تم تطبيقها على استهلاك شهر يوليو الماضى كما يلى:





أولًا أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2019، والتى تم تطبيقها





الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات "30 قرشا بدلا من 22 قرشا"

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات "40 قرشا بدلا 30 قرشا"

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات "50 قرشا بدلا من 36 قرشًا"

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات "82 قرشا بدلا من 70 قرشًا"

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات "100 قرش بدلا من 90 قرشًا"

الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات "140 قرشا بدلا من 135 قرشًا"

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم "145 قرشًا".





ثانيا قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو الماضى حسب الاستهلاك :





50 كيلو وات ساعة شهريا "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 16 جنيها بدلا من 12 جنيها"

100 كيلو وات ساعة شهريا "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 37 جنيها بدلا من 28 جنيها "

200 كيلو وات شهريا "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 106 جنيهات بدلا من 78 جنيها"

300 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 193 جنيها بدلا من 153 جنيها".

400 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 288 جنيها بدلا من 237 جنيها"

500 كيلو وات ساعة "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 388 جنيها بدلا من 327 جنيها".

600 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 488 جنيها بدلا من 417 جنيها".

650 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 538 جنيها بدلا 462.5 جنيه ".

750 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 688 جنيها بدلا 607.5 جنيه.