في عيد ميلاده.. تعرف على أبرز أرقام روبرتو فيرمينو

يحتفل اليوم روبرتو فيرمينو، لاعب فريق نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل، بعيد ميلاده ال28، وسط نجاحات وإنجازات كبيرة للمهاجم البازيلي.



وتمكن روبرتو فيرمينو من تحقيق بطولات وألقاب عديدة مع ليفربول في موسم 2018/2019، وأبرزها لقب دوري أبطال اوروبا، واحتلال المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن صاحب المركز الأول مانشستر سيتي.



وخاض فيرمينو 393 مباراة خلال مسيرته الكروية مع الأندية التي لعب في صفوفها، برصيد 202 مباراة مع ليفربول الإنجليزي و153 مباراة مع هوفنهايم الألماني و38 مباراة مع فريق فيجيرنسي البرازيلي.



وسجل فيرمينو 69 هدف مع الريدز، بواقع 14 هدف في دوري أبطال اوروبا، وهدف في كأس السوبر الاوروبي، و51 هدفا في الدوري الانجليزي.



كما تمكن من صناعة 87 هدف خلال مسيرته، حيث صنع مع ليفربول 51 هدفا، و مع هوفنهايم الألماني صنع 36 هدفا.



أما على صعيد المنتخب، فظهر مع منتخب البرازيل في 40 مباراة في مختلف المسابقات، تمكن فيهم من إحراز 12 هدفا وصناعة 6 أهداف.