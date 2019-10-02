اندلاع حريق كبير في ساحة الطيران وسط بغداد

نشبت حرائق واسعة، اليوم الأربعاء، في ساحة الطيران وسط بغداد تزامنا مع استمرار التظاهرات المطالبة بالإصلاح، حسبما نقل موقع "السومرية نيوز" العراقي عن مصدر أمني.



وأوضح المصدر أن القوات الأمنية انتشرت بشكل كثيف في مناطق مركز العاصمة والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد استعدادا وتحسبا لأي طارئ.



ووقعت اشتباكات عنيفة، أمس الثلاثاء، بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بعدما احتشد آلاف العراقيين احتجاجا على البطالة وضعف الخدمات.



وحاول المتظاهرون، الذين بلغت أعدادهم نحو ثلاثة آلاف، عبور جسر إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية، بعدما أغلقته القوات الأمنية.



وأكد شهود عيان أن المتظاهرين عازمون على الاستمرار والاعتصام في ساحة التحرير وعدم العودة إلى منازلهم حتى تحقيق النصر على "الفساد والفاسدين".