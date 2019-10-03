المدينة المنورة يضم ظهير أيسر قنا الرياضي على سبيل الاعارة

نجح مسئولو مجلس ادارة نادي المدينة المنورة ، في إتمام التعاقد مع اللاعب إسلام عادل ظهير أيسر نادي قنا الرياضي السابق ،علي سبيل الاعاره لمدة موسم ، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بدوري القسم الثالث موسم 2019 /2020 .



ووقع اسلام عادل عقود انضمامه لصفوف المدينة المنورة لمدة موسم علس سبيل الاعاره في حضور شبيب مهاب المشرف العام على الفريق وأحمد فراج المدير الفني للفريق .



وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام لنادي المدينة المنورة الذي يمتلك مجلس إدارة محترم وجهازا فنيا على أعلى مستوى وقال إنه يتمني أداء موسم قوي مع الفريق والصعود والعودة للقسم الثاني.



وقدم الشكر لمجلس ادارة نادي قنا والجهاز الفني واللاعبين وتمني لهم التوفيق والصعود.

