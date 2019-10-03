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رياضة

حكم مباراة المقاصة ينذر عضو الجهاز الفني للزمالك.. اعرف السبب

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:51 م
ميتشو
ميتشو
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عمرو ابوبكر
تلقى أيمن عبد العزيز المدرب العام لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، البطاقة الصفراء من محمد عادل حكم مباراة الزمالك والمقاصة المقامة على ملعب السلام في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

حدث ذلك بسبب اعتراض عبد العزيز على قرار الحكم أثناء المباراة مما دفع محمد عادل لإشهار البطاقة الصفراء للمدرب العام.

ويتقدم الفريق الأبيض على المقاصة بهدف دون رد في المباراة المقامة بينهما، سجل الهدف أحمد سيد زيزو.
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