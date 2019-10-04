المطربة أمينة تتعهد بالغناء فى فرح "نهال" بعد مقلب مصطفى أبو تورتة

شاركت المطربة أمينة جمهورها بتوجيه رسالة لـ "نهال" الفتاة التى ارتبط اسمها ب "مصطفى أبو تورته"، وهو الشخص الذى تركها فى قاعة الحفلات قبل إتمام خطبتهما.



ونشرت أمينة صورة للفتاة وعلقت : "البنت القمر دى أبو تورته يا نهال مايستهلكيش ارفعى راسك لأنك الكسبانة.. والحمد لله ربنا كشفه قبل ماتجيبى عيل ولا اتنين.. وبرضه هيسيبك لسبب تافه.. فرحك اللى جاى عندى.. ياريت تعرفوها".



تفاعل الجمهور مع أمينة على الصورة معلقين : " لا أنتي جدعة أوي ، هي تستحق راجل ".

