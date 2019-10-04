خبير: ارتفاع فى النمو والاقتصاد الكلى بمصر فى ظل أزمة الاقتصاد العالمي.. فيديو

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إن من أهم المؤشرات والظواهر الإيجابية التى حدثت بمصر بالفترة الأخيرة هى تقبل المواطن المصرى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ولهذا يجب الإشادة به، لأنه البطل الحقيقي لهذا الإصلاح.



وأضاف "العمدة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن من ضمن المؤشرات لدى صندوق النقد الدولى مدى تقبل الشعب والمواطن لهذه الإصلاحات الاقتصادية.



وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الأثار السلبية والمشاكل ستكون قليلة جدا، مؤكدا أن المؤشرات الإيجابية فى ازدياد منذ بداية عام 2019، مضيفا أن هناك استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى بمصر، مؤكدا انخفاض معدل البطالة والتضخم هذا الشهر.



وأوضح أنه بالفترة الحالية هناك إرتفاع فى النمو والاقتصاد الكلى بمصر فى ظل أزمة الإقتصاد العالمى، لافتا إلى أنه على الرغم من تلك المشاكل إلا أن الأمور مرت على مصر بسلام.



وأكد أن هناك قرارات مهمة مرتبطة بالإنسان المصرى وهى عودة 2 مليون مواطن لقاعدة الدعم والعودة للبطاقة التموينية، بالإضافة إلى فتح باب التظلماتوإنخفاض أسعار البنزين، بالإضافة إلى تحسن للجنيه المصرى أمام الدولار.

